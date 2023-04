Schalke goleia Hertha Berlin em 'jogo dos desesperados' e deixa lanterna do Alemão

14/04/2023 | 18:07



A 28ª rodada do Campeonato Alemão começou nesta sexta-feira com um legítimo "jogo dos desesperados" entre Schalke e Hertha Berlin. Apesar do peso de cada time na história do futebol nacional, eles brigam contra o rebaixamento. E, nesta luta contra a queda, o Schalke aproveitou o fator casa para golear por 5 a 2, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, e deixar a lanterna.

A partida começou com os times ocupando exatamente as duas últimas posições da tabela. O time da casa era o 18º e último colocado, enquanto o Hertha estava em penúltimo. Acostumados a brigar por títulos no século passado, as duas equipes agora querem celebrar a permanência na primeira divisão.

Para tanto, o Schalke deu passo importante. Com os três pontos, chegou aos 24 e saltou para o 16º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento - no Alemão, os três últimos caem. A lanterna acabou nas mãos do Hertha, que estacionou nos 22. Entre os dois times está o Stuttgart, 17º, com 23, mas que ainda jogará na rodada.

Diante do risco de queda, faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o Schalke partiu para cima da equipe de Berlim e abriu 2 a 0 com facilidade, em apenas 13 minutos de jogo. Tim Skarke inaugurou o placar aos três minutos. E Marius Bulter ampliou aos 13. Stevan Jovetic descontou para os visitantes nos acréscimos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Simon Terodde voltou a ampliar a vantagem dos anfitriões ao balançar as redes aos três minutos. Aos 33, Bulter anotou seu segundo na partida. Marco Richter descontou logo na sequência para o Herta, que tem o veterano Kevin-Prince Boateng como maior referência, mas Marcin Kaminski selou a goleada nos acréscimos.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, dia 23, o Schalke vai visitar o Freiburg. E, no domingo, dia 24, o Hertha Berlin receberá o Werder Bremen.