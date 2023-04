Manoel Soares relata ataques a filhos e web critica a reação de Patrícia Poeta

14/04/2023 | 17:51



O apresentador Manoel Soares revelou no o programa Encontro desta sexta-feira, 14, que seus filhos foram hostilizados na escola após notícias falsas sobre ele. O jornalista e a apresentadora Patrícia Poeta protagonizaram um clima desconfortável. Na semana passada, ele foi interrompido pela apresentadora e o episódio causou revolta na web.

Mesmo após a polêmica envolvendo o jornalista e a apresentadora, que foi vista chorando em uma praia do Rio de Janeiro, internautas apontaram que ela o ignorou, mais uma vez, e não comentou o relato dele nesta manhã.

Em um determinado momento, a apresentadora mostrou a nuvem de palavras e falou sobre o nome de Marília Mendonça estar em alta. Isto porque, fotos da necrópsia no corpo da cantora vazaram na internet.

Manoel, por sua vez, aproveitou para fazer uma ressalva em relação ao assunto, ponderando que "é um comportamento que está definindo a lógica das redes sociais". "Meus filhos, hoje de manhã, foram hostilizados na frente de uma escola por conta de notícias falsas de internet. Duas crianças autistas. A gente vive isso cotidianamente, é o nosso trabalho, mas a gente não quer ver esse tipo de coisa."

A titular do matinal resgatou uma imagem de uma publicação em que a cantora rechaçava o vazamento de informações privadas da cantora.

No Twitter, diversas pessoas comentaram a situação e a reação da apresentadora. "Patrícia Poeta precisa aprender a ser mais empática e profissional. É uma das pessoas mais mal educadas que já vi e me dá angústia só de assistir a esse tipo de corte dela na fala do Manoel Soares", escreveu um perfil. "Olha o corte na fala do Manoel Soares após um caso delicadíssimo. Preferiu ler um tuíte a acolher o fato que ele enfrentou há poucas horas. Será que a Patrícia Poeta vai chorar de novo na praia?", comentou outro.