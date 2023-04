ARQUIVO DE SANTO ANDRÉ – 3 Licença para funcionar. Olarias, sapatarias... O escritório do Dr. Lobo Neto...

Ademir Medici

Era uma outra Santo André aquela de 1941. Havia olarias em todas as partes baixas da cidade, como a olaria de Antonio Colaço, na Rua Portugal.

Sapatarias, eletricistas, lavanderia, um gabinete dentário na Avenida Quinze de Novembro.

Na Avenida Capuva, os negócios de Homero Thon Filho.

Comenta Bruno Richille, da Gestão Documental do Arquivo:

Estes registros ilustram como era a cidade.

Hoje em dia, com a mudança da sociedade, não são registros tão comuns.

Esse livro preserva a própria história da cidade e realiza uma verdadeira viagem no tempo.

Residências localizadas na Rua Cesário Mota, contendo propaganda política de Adhemar de Barros, além do escritório do advogado Dr. Luiz Lobo Neto,

Período – Década de 1940.

Coleção - Octaviano Armando Gaiarsa.

Acervo - Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Pesquisa e divulgação - Claudia Ferreira.

A íntegra da visita realizada ao Arquivo de Santo André está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

SERVIÇOS. O escritório do Dr. Luiz Lobo Neto na Rua Cesário Motta e Bruno Richille no Arquivo de Santo André: história preservada

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 14 de abril de 1993 – ano 34, edição 8360

POLÍCIA – Oito assaltantes armados com metralhadora, pistolas e espingardas roubaram ontem (13-4-1993) 1,197 bilhão de cruzeiros da agência Bradesco na Vila Gerty, em São Caetano.

Durante as quase duas horas de duração do assalto, cerca de 20 funcionários foram mantidos no banheiro da agência.

PLEBISCITO/TRIBUNA – Sônia Sarti, ex-vereadora de São Bernardo: presidencialismo; Luiz Carlos Pegoraro, vereador de Mauá: parlamentarismo.

FUTEBOL – O Santo André enfrenta o São José, hoje (14-4-1993), no Vale do Paraíba, enquanto o São Caetano recebe o Taquaritinga.

Foto da capa de autoria de Alberto Murayama: Jorginho no treino do Santo André.

CULTURA & LAZER – Ao completar 25 anos, a Fundação das Artes de São Caetano tinha dinheiro em caixa, mas passava por uma crise de identidade. Reportagem: Marcelo Mazuras.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Botucatu (1855), Caçapava (1855), Catanduva (1918) e Gália (1918).

Pelo Brasil: Baturité (CE), Constantina e Coronel Bicaco (RS), Dom Aquino e Nova Xavantina (MT) e Palmas (PR).

HOJE

Dia Internacional do Café

Dia do Pan-Americanismo (ou das Américas)

Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva (São Paulo, Capital).

Semana Santa em Rio Grande da Serra

Cia Celebra a Vitória com a 20° edição da Paixão de Cristo

Paróquia São Sebastião

Crucificação

A representação dos atores Thiago Rafael (no papel de Jesus), Lindomar (o bom ladrão), Marcos Brasil (o ladrão ruim) e Adriana Gonçalves (Maria de Nazaré).

Foto e divulgação: Samira Rosa Madeira e Vivian Amaral