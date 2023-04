Obituário - 17 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande do ABC



17/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Risalva Santos da Silva, 98. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Meira, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Silveira Rinco, 91. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Armando Manias, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odines Barone Leite, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Airton Galhaço, 83. Natural de Nova Europa (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alice Magnani, 82. Natural de Mendonça (SP). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Zelinho Coelho Vieira, 81. Natural de Coronel Fabriciano (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Lacerda, 79. Natural de Guararapes (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurora Josefa da Conceição Araújo, 78. Natural de Cupira (PE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dulce de Oliveira, 77. Natural do Pilar (AL). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lídia Ribeiro da Silva, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Pereira dos Santos, 73. Natural de Pedro II (PI). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal de Pedro II.

Amadeu Calegari Neto, 72. Natural de Irapuã (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Donisete Fernandes, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suzete Lopes Queiroz, 55. Natural de Fênix (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Felipe da Silva, 38. Natural de São Caetano. Residia no Sitio Pinheirinho, em São Paulo. Analista de custos. Dia 11, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Yutaka Oda, 89. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Takeko Yoshinari, 87. Natural de Marília (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Orlando Pinheiro Cuba, 87. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

Benvinda Aparecida Fabbri, 84. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes dos Santos Cardozo, 82. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.

Maria Tavares do Espírito Santo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Raimunda Pinheiro da Silva, 67. Natural de Sabará (MG). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Valdeci Luiz de Carvalho, 61. Natural de Picos (PI). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Telma Marlene Dias Ribeiro, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Gabriel Robert da Silva Chicarolli, 23. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Autônomo. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Emídio Vieira de Melo, 105. Natural de Correntes (PE). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Rodrigues Cavalheiro Braguim, 96. Natural de Itapecerica da Serra (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria José de Sousa Santos, 95. Natural de Ilhéus (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Keniti Shiozaki, 90. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria Josefa da Conceição, 74. Natural de Timbaúba (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Custódia Flaviana, 68. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Carneiro Ribas, 77. Natural de Castro (PR). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Fernando Rodrigues Bezerra, 25. Natural de Mauá. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.