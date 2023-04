Bia Haddad vence, Laura perde e Brasil empata com Alemanha na Billie Jean King Cup

14/04/2023 | 17:35



Brasil e Alemanha empataram no primeiro dia de disputas do confronto entre os dois países, na fase eliminatória da Billie Jean King Cup, na cidade de Stuttgart. Beatriz Haddad Maia venceu seu jogo, mas Laura Pigossi hesitou na segunda partida do dia, nesta sexta-feira, quando chegou a sacar para fechar o duelo, agora empatado em 1 a 1.

A série melhor de cinco partidas será decidida neste sábado, com duelos invertidos em relação a esta sexta. Bia vai duelar com Tatjana Maria, enquanto Laura terá pela frente Anna-Lena Friedsam. O quinto e último jogo da série terá as duplas Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani e Jule Niemeier/Laura Siegmund em quadra.

No saibro de Stuttgart, o Brasil começou com tudo. Número 1 do País, Bia superou Anna-Lena Friedsam por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Friedsam é a segunda melhor tenista da Alemanha e atual 91º do ranking da WTA.

Na sequência, Laura desperdiçou oportunidade incrível de ampliar a vantagem brasileira. Ela sacou para o jogo no segundo set, mas vacilou e levou a virada de Tatjana Maria pelo placar de 6/3, 3/6 e 7/5. Maria é a 71ª do mundo, enquanto a brasileira, campeã olímpica nas duplas em Tóquio, figura em 124ª.

O time brasileiro busca a classificação para disputar, pela primeira vez, a Fase Final da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis. Se alcançar a vaga, o Brasil será o primeiro país da América do Sul a atingir esta fase desde a mudança no formato do torneio, que se chamava Fed Cup.