PF e Marinha acham 780 kg de substância parecida com cocaína em casco de navio em Santos

14/04/2023 | 16:29



A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira, 13, 780 kg de substância com características de cocaína durante uma ação realizada no Porto de Santos. A operação contou com a participação de integrantes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF e mergulhadores do Grupamento de Patrulha Naval de Santos.

A substância foi localizada após os agentes inspecionarem navio que partiria com destino à Europa. Foram encontrados, em compartimento do casco da embarcação, tabletes embalados em fardos. Eles foram submetidos à perícia e as investigações serão conduzidas pela Delegacia da PF em Santos.

Trata-se da primeira grande apreensão sob comando do novo delegado chefe da PF Daniel Coraça Júnior, que tomou posse oficialmente na sexta-feira, 7.

O delegado

Daniel Coraça Júnior, de 44 anos, há 20 na corporação, assume unidade estratégica da Polícia Federal. A Delegacia de Santos é responsável, entre outras atribuições, pelo maior porto da América Latina, território que tem sido alvo da ação do crime organizado para remessas de grandes carregamentos de drogas em contêineres ou ocultos nos cascos de navios com destino a países europeus.

Coraça sabe o tamanho do desafio que o aguarda. "Enfrentaremos grandes batalhas, muitas dificuldades, mas tenho certeza que executaremos a missão."

Ele pede o apoio de 'instituições parceiras' em busca de 'um País melhor'.

Ele falou do 'peso e da responsabilidade' de conduzir a unidade de 'uma das instituições mais respeitadas do País'. Sua meta, destacou, é lutar 'por um País livre da corrupção, do desvio de verbas públicas, do tráfico de drogas e do crime organizado, dentre outras mazelas que atingem o nosso povo'.