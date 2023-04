China impõe sanções contra deputado americano por visita a Taiwan

14/04/2023 | 16:01



A China impôs sanções contra o deputado americano Michael McCaul, do Partido Republicano ontem por sua visita a Taiwan, dizendo que ele violou o princípio de "uma só China" que diz que Pequim tem soberania sobre a ilha.

As punições incluem o congelamento de bens e propriedades na China, vetando qualquer organização ou indivíduo na China de realizar transações ou trabalhar com ele. A entrada dele no país asiático também passa a ser proibida, de acordo com um comunicado do ministério das Relações Exteriores chinês.

McCaul visitou Taiwan de 6 a 8 de abril para discutir acordos de armas entre os EUA e Taiwan. A China retaliou também a reunião do presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, em 5 de abril, com a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, com sanções contra a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan e outras organizações.

O Partido Comunista que governa o continente diz que Taiwan, que se separou do continente em 1949 em meio a uma guerra civil, deve ser reunida à China pela força, se necessário. Pequim diz que Taipei não tem o direito de conduzir relações exteriores e vê as visitas de legisladores dos EUA à ilha como uma violação de suas reivindicações de soberania.