Hyoran esbanja confiança com Atlético-MG no Brasileirão e quer ser 'protagonista'

14/04/2023 | 15:52



Campeão brasileiro com o Atlético-MG em 2021, Hyoran ganhou destaque naquela campanha por anotar gols importantes e dar assistências. Depois de passagem pelo Red Bull Bragantino no ano passado, voltou a pedido de Eduardo Coudet e vem se destacando. Confiante para mais um Brasileirão, o meia revela metas ambiciosas com o clube e não esconde sua ambição: ser protagonista.

"Estou muito feliz com esse momento, com minhas atuações, é o que vinha buscando. Queria ser protagonista nesta volta, e estou ajudando com gols e com assistências> O objetivo é manter e evoluir", afirmou o jogador, bastante utilizado Nol sistema flutuante do treinador, no qual dificilmente há a repetição de escalações e com muitas peças no meio.

"Agradeço a confiança que o Chacho (Coudet) vem me dando e isso ajuda a buscar o objetivo. Eu acho que o principal objetivo de ser protagonista não é de o Hyoran aparecer, mas sei que isso acontecendo alcançaremos nossas metas e busco isso no dia a dia", disse, sem modéstia. "Posso melhor ainda e ser mais protagonista."

Neste sábado o time estreia no Brasileirão em seu primeiro jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o jogador não esconde que largar bem é se colocar entre os favoritos ao troféu na edição que promete ser a mais equilibrada de todas, com os grandes todos.

"Com certeza, o Brasileiro é o campeonato mais disputado que tem, premia muito a regularidade, e os três pontos são muito importantes a cada jogo. Temos de buscar fazer média alta de pontuação, pois esta edição será muito difícil e temos de começar muito bem", avaliou. "Muitos dizem que quem ganha bastante nas primeiras e nas últimas 10 rodadas, bate quase na pontuação de título. Temos essa consciência e queremos começar bem e já buscar isso na estreia."

Sobre o alto número de gols desperdiçados pelo Atlético-MG ultimamente, Hyoran revelou que é a principal preocupação nos treinos. "É relativo falar sobre o que falta, pois depende de cada jogo. Em alguns tem mais espaço, outros são mais truncados, tem a questão do gramado e isso atrapalha nas finalizações. Mas estamos trabalhando forte para melhorar neste quesito e não acho que esteja em um nível abaixo, estamos fazendo gols", enfatizou. "Talvez o time não esteja jogando da melhor forma, mas em todo jogo consegue criar e fazer gols. Se convertesse tudo, estaria fazendo 15 gols por jogo. Mas nos concentrar um pouquinho (nas finalizações) pode ajudar a melhorar."