Aniversariante do dia, Santos tem retorno de Mendoza em treino de olho em estreia

O Santos completou 111 anos de história nesta sexta-feira. Mas quem ganhou o presente foi o técnico Odair Hellmann ao receber mais um "reforço" para a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo. Para o duelo contra o Grêmio, fora de casa, o treinador terá o atacante Mendoza a sua disposição.

Liberado pelo departamento médico, o jogador colombiano treinou com bola nesta sexta e poderá aparecer na lista de relacionados de Odair, que não costuma divulgar a relação. O atleta vinha desfalcando o Santos desde o início de março em razão de uma lesão muscular moderada de bíceps femoral na coxa esquerda.

Mendoza treinou normalmente com os demais companheiros e só aguarda liberação da preparação física para entrar em campo. O retorno do atacante coincide com outros retornos no elenco. Nos últimos dias, o departamento médico liberou Soteldo, João Lucas, Joaquim e Alex Nascimento, ampliando as opções de Odair Hellmann.

O saldo final é de dois desfalques confirmados para a rodada de abertura do Brasileirão: o atacante Lucas Braga e o zagueiro boliviano Zabala. A baixa de maior peso é Lucas Braga, acostumado a estar entre os 11 do time. Ele se recupera de uma pubalgia e não tem estimativa de prazo para voltar. Zabala, por sua vez, se reabilita de uma cirurgia de reconstrução no joelho esquerdo. Só deve retornar no segundo semestre.

Apesar dos retornos, não há garantia de que todos estarão em condições de jogar os 90 minutos no domingo. Uma possível escalação do Santos para a estreia teria: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Soteldo), Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

ANIVERSÁRIO

Os 111 anos do clube da Vila Belmiro foram celebrados por jogadores, ex-atletas e até entidades nas redes sociais, nesta sexta. Em seu perfil oficial, a Conmebol fez referência ao Rei Pelé para parabenizar o Santos. "A casa da Realeza!", escreveu a Confederação Sul-Americana de Futebol.

O perfil do Paulistão no Twitter também celebrou: "PARABÉNS, PEIXÃO! 22 vezes campeão Paulista, o Santos comemora 111 anos de história, tradição e glórias". Ex-jogadores do time, como Diego Pituca, Robert e Renato, também exaltaram a história do time santista.