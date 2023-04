Diretora do Fed cita preocupação com declínio no número de bancos nos EUA

14/04/2023 | 15:09



A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michelle Bowman comentou que autoridades de regulação bancária dos Estados Unidos devem se preocupar com o declínio no número de bancos no país. Na visão dela, este ponto deve ser uma das preocupações durante o atual processo de revisão das regulações após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB).

Em discurso, Bowman defendeu que a estrutura regulatória deveria "ser mais acomodativa" para a criação de novos bancos, em especial os pequenos e médios, que oferecem maior cobertura para empresas e organizações comunitárias regionais.

"Acho que é seguro presumir que uma redução no número de bancos no mercado geralmente está relacionada a uma redução na concorrência, na escolha do cliente e na disponibilidade de crédito", apontou a diretora.