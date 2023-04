Sarah Aline vence a Prova do Anjo do BBB23 e escolhe os monstros da semana

14/04/2023 | 15:11



Diferente das outras vezes, a Prova do Anjo no BBB23 aconteceu nesta sexta-feira, dia 14, e não no sábado. Desta vez, os participantes tiveram que trabalhar em duplas para conseguirem pegar dez bolinhas espalhadas em um labirinto. Porém, recuperar as bolinhas de plástico não foi tão fácil assim. Isso porque os brothers e sisters que estavam dentro do cercado usavam uma venda nos olhos.

Na disputa estavam: Sarah Aline e Ricardo Alface, Larissa e Bruna, e Amanda e Aline Wirley. Apesar das três duplas se esforçarem, quem garantiu o primeiro lugar foi o primeiro par. Em seguida, eles precisaram decidir com quem o colar do anjo ficaria.

Para isso, Sarah e Alface tiveram que acertar a quantidade mais próxima de bolas vermelhas dentro de um grande cesto. Quem levou a melhor foi Sarah Aline. A sister ganhou a Prova do Anjo e pôde escolher os monstros da semana.

Dinâmica do monstro

As escolhidas para de vestirem de palhaço foram Larissa e Bruna. Entretanto, além de terem que cumprir o Castigo do Monstro, elas disputarão um lugar no paredão.

Antes da formação da berlinda, a dupla irá participar de uma prova de arremesso. A sister que tiver o pior desempenho ganhará dois votos e começará a formação do paredão.