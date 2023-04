Ex-assessor diz que Princesa Diana traiu Rei Charles III antes dele ter um caso com Camilla

14/04/2023 | 15:11



Mais uma versão dos fatos sobre o casamento, nada harmônico, entre o Rei Charles III e Princesa Diana. Dessa vez, um ex-assessor do casal, Allan Peters, contou ao jornal Daily Mail que, na verdade, a jovem teria traído o monarca antes mesmo dele se envolver com Camilla, sua atual esposa.

A versão conversa bastante com a história que foi contada na biografia autorizada de Charles, feita por Jonathan Dimbleby. Segundo o ex-assessor, Charles só teria retomado o caso com Camilla ao descobrir que a então esposa o estava traindo com o colega oficial de proteção Barry Mannakee.

Allan, inclusive, teria sido a pessoa a comentar com Charles sobre o suposto affair de Diana.

- A percepção popular é que o príncipe de Gales estava se desviando durante todo o casamento - e definitivamente, inequivocamente, não é o caso, disse o ex-assessor.

Vale lembrar que essa versão diverge totalmente da história contada por Diana em entrevistas antes de morrer, em agosto de 1997. Segundo a princesa, Camilla e Charles estariam tendo um caso desde o início do relacionamento deles. Inclusive, essa foi a história contada na série The Crown.