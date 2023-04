Letícia Cazarré celebra pequenas conquistas de Maria Guilhermina: Primeira vez no chão

14/04/2023 | 15:10



Pequena lutadora! No dia 21 de junho de 2022, Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Leticia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein. Desde o seu nascimento, a caçula da família precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

Após sete meses, ela recebeu alta, mas continuou o tratamento em casa. A partir daí, a mamãe coruja não perde a oportunidade de celebrar as pequenas conquistas da pequena.

Nesta sexta-feira, dia 14, Letícia usou as redes sociais para mostrar um clique de Maria Guilhermina brincando e escreveu:

Primeira vez no chão.