Viih Tube compartilha vídeo com momentos do parto de Lua: Sentimento mais louco que já senti até hoje

14/04/2023 | 15:10



É tanta emoção que não cabe no coração da mamãe! Desde que anunciou o nascimento de Lua, Viih Tube está usando as redes sociais para compartilhar a experiência de dar as Boas-vindas à sua primeira filha com Eliezer. Nesta sexta-feira, dia 14, a influenciadora mostrou o vídeo com o momento em que a bebê chegou ao mundo.

Em uma publicação no Instagram, a youtuber compartilhou um registro que começou mostrando a preparação na sala de parto para dar à luz por cesárea e terminou com o segundo em que viu sua princesinha pela primeira vez. Eli também aparece emocionado com o nascimento de Lua e exibe a pequena aos familiares que estavam assistindo ao parto.

Na legenda da publicação, Viih Tube contou:

Comecei a ter contrações de sábado para domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa cedinho ela nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa. Ela é MUITO linda, não consigo acreditar que saiu de mim, tão perfeita, parece que foi esculpida, cada traço seu, filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje.

A famosa ainda aproveitou para se declarar à filha:

Eu olho para você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual, é um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo! Protegerei você de absolutamente tudo, minha princesa! Nossa jornada juntas está só começando! Logo gravo meu relato de parto para vocês para contar como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira.