Cezar Black reage à meme chorando no BBB23: - A gente fica mais sensível que o comum

14/04/2023 | 14:11



Cezar Black foi eliminado do BBB23 na noite da última quinta-feira, dia 13, e participou do Café com Eliminado nesta sexta-feira, dia 14. E não dava para deixar de mostrar para ele todos os memes que ele rendeu aqui fora, né?

O ex-BBB não se importou nem um pouco com as piadas e entrou no clima, caindo na risada ao ver todos os vídeos dos momentos em que ele caiu nas lágrimas dentro do confinamento.

- Eu me vi muito sensível na casa. Eu nunca tive essas crises de choro assim, essa angústia, essa sensibilidade assim tão exacerbada. Vou te falar, viu? Lá dentro é pesado e a gente acaba ficando um pouco mais sensível do que o comum e eu fiquei, acho, que mais sensível que todo mundo, né?

E teve presente! Black ainda não teve a oportunidade de se reencontrar com o seu cachorrinho, o Rocco, mas ganhou um vídeo super carinhoso para matar a saudade antes de voltar para casa. Dessa vez, o brother não chorou e se divertiu:

- Pior que é a minha cara, né? Não tem como dizer que não é.

Sobre a liderança de Domitila...

Black também reagiu à grande conquista da ativista social. Ao ver a amiga comemorando a liderança do BBB23, o enfermeiro declarou que seguirá apoiando Domi:

- Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi muito merecida. Torço muito por ela.

E claro que não dava para deixar de questionar sobre o futuro fora da casa, né? Cezar é formado em enfermagem e atuava na área antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, mas pode ser que as coisas mudem agora.

- Eu não sei. Eu amo minha profissão, amo o que eu faço. A enfermagem sempre foi tudo para mim. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou devo muito à enfermagem. Mas, realmente hoje, vamos ver. Vou analisar propostas. Quero muito ter oportunidades aqui fora.