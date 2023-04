Eliezer filma primeiro banho da filha e acaba gravando Viih Tube de fralda

14/04/2023 | 14:11



Lua Di Felice nasceu no dia 9 de abril de 2023 e já chegou trazendo muita alegria para seus papais, Viih Tube e Eliezer.

No dia 13 de abril, poucos dias após o nascimento, os influenciadores ainda estavam em êxtase, tanto é que Eli acabou filmando a esposa em um momento bem íntimo.

Para começar, a ideia era registrar o primeiro banho de Lua em casa. No entanto, o ex-BBB não reparou que Viih estava parada atrás da câmera usando fralda - muito comum entre as mulheres após o parto. Eita! Que bom que eles levaram no bom humor, né?