Cuesta renova com o Botafogo até o final de 2024: 'Fui escolhido e escolhi ficar'

14/04/2023 | 13:53



O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do vínculo com o zagueiro Víctor Cuesta. Antes emprestado pelo Internacional até o final da atual temporada, o argentino naturalizado brasileiro teve seus direitos econômicos comprados pelo clube carioca e assinou um novo contrato válido até o final de 2024.

"Eu sou o Cuesta, que não desiste nunca, que vai dar o máximo por essa camisa e que quer marcar o nome na história do Botafogo. Eu fui escolhido e escolhi ficar", disse o defensor de 34 anos, em vídeo publicado nas redes sociais botafoguenses para anunciar a renovação contratual.

Contratado pelo Botafogo em abril de 2022, Cuesta fez parte das primeiras levas de reforços anunciados após a concretização da venda da SAF do clube ao empresário americano John Textor. Considerado um dos líderes do elenco, tem 44 jogos com a camisa alvinegra e já marcou sete gols.

Depois de não passar da fase de grupos do Campeonato Carioca e ter que se contentar com o título da Taça Rio conquistado diante do Audax, o Botafogo espera evitar novas frustrações durante a disputa do Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para as 18h30 deste sábado, no Engenhão, onde o time botafoguense recebe o São Paulo.