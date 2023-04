10 atrações grátis em Washington D.C. para visitar em roteiros de 1 a 3 dias

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



14/04/2023 | 13:55



Não faltam atrações grátis em Washington D.C., uma das cidades mais encantadoras dos EUA. A capital do país é repleta de pontos turísticos icônicos, como o Capitólio, o Lincoln Memorial e o Washington Monument, todos eles localizados no National Mall, um parque bem no coração da cidade.

É lá também que ficam os museus do Instituto Smithsonian, complexo que abrange exposições com vários temas, desde arte até história natural. O National Museum of Natural History, o National Air and Space Museum, o United States Holocaust Memorial Museum e o National Museum of African American History and Culture estão entre os mais impressionantes, com acervos que conquistam adultos e crianças.

Quem deseja saber o que fazer em Washington D.C. encontra aqui um guia completo, com 25 atrações, além de dicas de hotéis e restaurantes. Mas se a ideia é condensar as experiências em roteiros de 1 a 3 dias, com opções gratuitas pela cidade, deixo aqui uma lista com as 10 atrações grátis da capital americana que não podem ficar de fora da viagem.

Cerejeiras Casa Branca Capitólio dos EUA Washington Monument Lincoln Memorial National Museum of African American History and Culture National Air and Space Museum National Museum of Natural History Monumentos iluminados Georgetown

10 atrações grátis de Washington D.C.

Veja detalhes dos principais pontos turísticos de Washington D.C.:

1 – Cerejeiras

Paulo Basso Jr. Cerejeiras no Lago Tidal Basin

Entre o fim de março e o começo de abril, elas florescem e ficam lindas. O melhor lugar para ver é o Lago Tidal Basin.

2 – Casa Branca

Paulo Basso Jr. Casa Branca

Entrar é complicado, mas ver de fora é simples. Todo mundo chega bem perto da casa do presidente dos EUA.

3 – Capitólio dos EUA

Paulo Basso Jr. Capitólio dos EUA

Mais do que ver por fora, reserve um tour para conhecer o interior do centro do comando americano. Afinal, esta é uma das principais atrações grátis de Washington D.C. De lá, vale a pena ir à vizinha Library of Congress (Biblioteca do Congresso), cuja visita também é gratuita e deve ser reservada com antecedência.

Endereço: 1600 Pennsylvania Avenue NW : 1600 Pennsylvania Avenue NW

4 – Washington Monument

Paulo Basso Jr. Washington Monument

O Obelisco de Washington se destaca na paisagem do National Mall (parque que liga o Capitólio ao Lincoln Memorial). Com reserva, dá para subir em seu mirante (custa US$ 1).

Endereço : 2 15th St. NW : 2 15th St. NW

Horário : diariamente, das 9h às 17h.

: diariamente, das 9h às 17h. Ingressos custam US$ 1 e devem ser reservados aqui.

5 – Lincoln Memorial

Paulo Basso Jr. Lincoln Memorial

Fincado em um dos extremos do National Mall, é o memorial mais bonito da cidade.

Endereço: 2 Lincoln Memorial Cir NW

6 – National Museum of African American History and Culture

Paulo Basso Jr. National Museum of African American History and Culture

Um dos melhores museus da cidade. É lindo por dentro e por fora. É de graça, mas tem que fazer reserva antes.

Endereço : 1400 Constitution Ave. NW

Horário : de terça a domingo, das 10 às 17h30, de segunda, das 12h às 17h30.

: de terça a domingo, das 10 às 17h30, de segunda, das 12h às 17h30. Ingressos gratuitos devem ser reservados aqui.

7 – National Air and Space Museum

Paulo Basso Jr. National Air and Space Museum

Museu muito legal para quem viaja com criança. O avião original dos Irmãos Wright está lá. É de graça, mas também tem que fazer reserva.

Endereço : 600 Independence Ave SW

Horário : diariamente, das 10 às 17h30.

: diariamente, das 10 às 17h30. Ingressos gratuitos devem ser reservados aqui.

8 – National Museum of Natural History

Paulo Basso Jr. National Museum of American History

Outra atração e tanto para quem viaja com crianças pequenas. De ossadas de dinossauros até áreas que retratam insetos e o fundo do mar, passando por múmias, o acervo é fantástico. E o melhor de tudo é que é gratuito e não precisa de reserva.

Endereço : 10th St. & Constitution Ave. NW

Horário : diariamente, das 10 às 17h30.

: diariamente, das 10 às 17h30. A entrada é gratuita e não precisa de reserva.

9 – Monumentos iluminados

Paulo Basso Jr. Casa Branca iluminada

Saia à noite para ver os pontos turísticos de Washington D.C. iluminados. É sensacional. A lista pode incluir o Capitólio dos EUA, o Washington Monument, o Lincoln Memorial e o Jefferson Memorial.

10 – Georgetown

Paulo Basso Jr. Martin’s Tavern, em Georgetown

Vá ao bairro mais cool da cidade à noite. Tem muitos restaurantes, bares e lojinhas por lá. Para quem gosta de pubs, a Martin´s Tavern é uma dica e tanto.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Onde comer em Washington D.C.

Para ajudar a montar seu roteiro em Washington D.C., vou deixar aqui também uma lista de restaurantes que valem a visita. A maioria deles fica em Dupont Circle, um bairro bem legal para sair à noite, mas há também dicas em Georgetown e até mesmo Old Town Alexandria, nos arredores da capital americana.

Confira oito restaurantes em Washington D.C. que valem a visita.

Onde ficar em Washington D.C.

Veja algumas opções de hotéis em Washington D.C.:

Sonder The Quincy

Para quem procura custo-benefício, é uma boa opção em Dupont Circle. O quarto mais simples tem padrão moderno, com piso de madeira e banheiro amplo. Conta ainda com uma cozinha completa, com fogão e geladeira grande. Fica bem localizado, mas em uma rua barulhenta.

—

American Guest House

Esse elegante hotel fica próximo ao metrô Dupont Circle. Os quartos são decorados de maneira clássica, e o atendimento é superatencioso.

—

ARC Hotel

Boa opção para quem não faz questão de luxo, mas quer estar perto das atrações noturnas de Georgetown. Tem ambiente moderno e é bem equipado.

—

Viceroy Washington DC

Este hotel-butique fica pertinho da Casa Branca e do National Mall. Tem quartos confortáveis e oferece uma série de mimos aos hóspedes, como bicicletas para explorar a região.

LEIA TAMBÉM: