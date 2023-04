Atual bicampeão, Tsitsipas cai nas quartas em Montecarlo; Medvedev também se despede

14/04/2023 | 13:42



A zebra continua passeando no Masters 1000 de Montecarlo. Um dia após o cabeça de chave número 1, o sérvio Novak Djokovic, ser surpreendido, foi a vez do atual bicampeão, o grego Stefanos Tsitsipas, e o russo Daniil Medvedev, favoritos 2 e 3, respectivamente, darem adeus ainda nas quartas de final.

Tsitsipas não conseguiu se impor diante do americano Taylor Fritz. Errando muito o saque e sem conseguir se salvar nos breakpoints, acabou se despedindo com derrota por 6/2 e 6/4 em somente 1h12 de partida.

Fritz conseguiu cinco chances de quebra do serviço de Tsitsipas e aproveitou quatro delas, duas em cada set, para avançar sem sustos e sem tanto desgaste. Com começo de jogo arrasador, o americano foi logo abrindo 4 a 0 no jogo. Depois, bastou trocar serviços com oponente para fechar em 6 a 2.

O set seguinte foi mais equilibrado, com os tenistas trocando pontos até 3 a 3, quando Fritz quebrou. O grego ainda devolveu, mas foi novamente superado no serviço. O americano sacou bem com 5 a 4 e, com pontos diretos, fechou o jogo para avançar às semifinais. Neste sábado, Fritz desafia o russo Andrey Rublev, cabeça 5, que eliminou o alemão Jan-Lennard Struff em sets diretos, parciais de 6/1 e 7/6 (7/5).

A outra semifinal será entre o jovem e talentoso dinamarquês Holger Rune, algoz de Medvedev, e o italiano Jannik Sinner, que venceu duelo com o compatriota Lorenzo Musetti, responsável pela eliminação de Djokovic.

Rune, de somente 19 anos, chegou à incrível 10ª vitória na carreira sobre top 10 do ranking aproveitando o desgaste de Medvedev, que travou enorme batalha nas oitavas com Alexander Zverev. Mais jovem e descansado, não encontrou resistência do oponente, que buscava seu quinto título nas últimas seis competições, ganhando por 6/3 e 6/4 em 1h18.

Cabeça 6, o dinamarquês vai encarar o sétimo favorito em Montecarlo. Sinner também não foi muito exigido nas quartas de final por Musetti. Dominante do início ao fim, se garantiu com duplo 6/2 em 1h16.