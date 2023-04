The Town: Gloria Groove e Masego são anunciados no festival

14/04/2023 | 13:08



A primeira edição do megafestival criado por Roberto Medina, nome à frente do já tradicional Rock in Rio, o The Town será realizado nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Muitas atrações já foram confirmadas e nesta sexta, 14, dois novos nomes entram para lista de shows. A organização revelou dois novos destaques, que são o cantor e multi-instrumentista Masego, no dia 7, e Gloria Groove, no dia 10.

Nascido na Jamaica mas vivendo nos Estados Unidos, Masego tem 29 anos e é tido como um dos expoentes do R&B e jazz. Tem raízes que o influenciaram na música, a mãe jamaicana-americana, é cantora e compositora e dirigiu o coro da igreja na Virgínia. O rapaz, além de toda a dedicação à música, também construiu um estúdio de animação, de onde vieram imagens exibidas em sua apresentação no Coachella.

Já Gloria Groove, 28 anos, certamente levará sua energia vibrante e carismática para o palco do The Town. Essa drag queen que conquistou o Brasil, alegrando o público onde se apresenta, deve levar para esse show canções que a consagraram, mas também obras do mais recente trabalho, Lady Leste, como Bonekinha, Vermelho e A Queda.

Ingressos

Segundo as informações da organização, a venda oficial de ingressos para o The Town começará no dia 18 de abril, a partir das 19h, apenas pelo site da Ticketmaster. O valor do ingresso é de R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxas adicionais. Pode ser efetuada a compra de até 4 (quatro) ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo 1 meia-entrada por dia, por CPF.

Os clientes que adquirirem meia-entrada terão de inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito. Para pagamento com cartão de crédito, o valor poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até 8 (oito) vezes sem juros.

Quem adquiriu o The Town Card também já pode escolher a data que deseja ir para o festival. Todos que compraram o ingresso terão até o dia 17 de abril, às 19h, para escolher o dia. Após esse período o direito à escolha fica condicionado à disponibilidade de ingressos referente a data que a pessoa deseja ir. O processo é feito no site da Ticketmaster, na seção "Meus Pedidos". Ao clicar na compra do Card, o usuário já verá as datas para selecionar. Aqueles que possuem mais de um The Town Card deverão realizar a escolha do dia para cada um deles separadamente.

Público e palcos

O The Town, segundo previsões da organização, deve receber cerca de 500 mil pessoas e contará com mais de 235 horas de música, em shows programados em seus palcos - Palco Skyline, Palco The One, Palco New Dance Order, Palco Factory, São Paulo Square.

Entre os nomes já confirmados estão, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Luísa Sonza, Bebe Rexha, Alok, Ludmilla, Queens Of The Stone Age, Garbage, Pitty, H.E.R., Kim Petras, Iza, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Seu Jorge, Leon Bridges, NE-YO, Angélique Kidjo, Maria Rita, Wet Leg, Jão, Ney Matogrosso.