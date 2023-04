Disco 'Flerte Fatal' de Rita Lee com hits como 'Pega Rapaz' e 'Bwana' ganha edição em vinil

14/04/2023 | 12:52



Na segunda metade dos anos 1980, Rita Lee já havia passado daquela fase mágica em que artistas conseguem fazer excelentes discos - e emplacar diversos hits - um seguido do outro. Porém, Rita sempre teve diversas cartas nas mangas. Um desses trunfos é o disco Flerte Fatal que a gravadora Universal Music acaba de relançar em vinil cor de laranja (R$ 169,90).

O álbum foi gravado sob a produção de Roberto de Carvalho, parceiro de vida e de carreira de Rita. O trabalho marcou a transição da roqueira da fase Som Livre - gravadora na qual ela emplacou uma insuperável trilogia entre 1979 e 1981 - para a EMI Music.

Flerte Fatal foi puxado essencialmente por duas faixas. Uma delas é Pega Rapaz, pop assinado por Rita e Roberto com versos confessionais da relação entre os dois. A música, de acordo com o que informa o texto distribuído para a imprensa sobre o lançamento do vinil, "vazou" em uma era pré-internet. A cópia pirata, ainda inacabada, começou a tocar nas rádios à revelia da gravadora.

Com o êxito, Pega Rapaz foi escolhida para entrar na trilha sonora da novela Brega & Chique, sucesso da TV Globo em 1987. A música foi tema do personagem Baltazar, interpretado por Dennis Carvalho.

A outra faixa que ganhou destaque foi Bwana, também de Rita e Roberto. Ambas contribuíram para que o disco vendesse 500 mil cópias.

Inspirada na apresentadora Xuxa, Rita escreveu Xuxuzinho, sobre uma mulher que procurava por um namorado. A letra brincava com casais famosos, entre eles, Maria Bonita e Lampião, Dalila e Sansão, Tarzan e Jane e até mesmo Cosme e Damião.

Rita ainda gravou o rock Me Recuso, música que ela havia dado para a cantora Gal Costa (1945-2022) lançar em seu disco Caras & Bocas, de 1977. Entre as outras faixas, Músico Problema, assinada pelo casal, e uma versão escrita por Rita para a canção Blue Moon, balada conhecida pela gravação do grupo The Marcels, no início dos anos 1960.

Rita, que se recupera de um câncer no pulmão e se prepara para lançar sua segunda biografia, está afastada dos palcos desde 2012. Em 2021, ela lançou sua primeira canção inédita em uma década, batizada de Change.