Ponte Preta acerta com zagueiro Thomás Kayck, ex-Audax Rio

14/04/2023 | 12:50



Às vésperas da sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta acertou com mais um reforço. Trata-se do zagueiro Thomás Kayck, de 27 anos, que estava no Audax Rio-RJ. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o jogador já está integrado ao elenco e participou do treino de quinta-feira.

Thomás fez 15 jogos nesta temporada pelo Audax Rio. O time não conseguiu avançar ao mata-mata do Campeonato Carioca, mas foi vice-campeão da Taça Rio, competição de consolação, aos moldes da Taça Independência, que foi conquistada pelo Botafogo no Estadual fluminense.

A Ponte não será o primeiro clube paulista do jogador, que já defendeu o São Bernardo em 2020 e 2021, apesar de ter participado de apenas cinco jogos. Seu maior destaque, porém, foi na temporada passada, em que fez 42 jogos e dois gols pelo Volta Redonda-RJ, na Série C do Campeonato Brasileiro.

Thomás Kayck é o segundo reforço da Ponte Preta. Nesta semana, o técnico Hélio dos Anjos também revelou o acerto com o volante Samuel Andrade, que estava no XV de Piracicaba.

A Série B começa nesta sexta-feira, mas a Ponte Preta estreia no domingo, às 18h, quando visitará o Vitória, no Barradão, em Salvador. A estreia em casa, no estádio Moisés Lucarelli, será na rodada seguinte, dia 21, às 21h30, diante do Criciúma.