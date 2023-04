Nadal não se recupera a tempo e fica fora do ATP 500 de Barcelona

14/04/2023 | 12:10



Sem jogar desde 18 de janeiro, em razão de uma lesão no quadril sofrida no Aberto da Austrália, Rafael Nadal teve de adiar seu retorno às quadras. Ele esperava participar do ATP 500 de Barcelona, que começa a ser disputado neste final de semana, mas ainda não se recuperou totalmente, por isso anunciou que não irá competir na Espanha.

"Barcelona é um torneio especial para mim, porque é meu clube adotivo e porque jogar em casa é sempre uma sensação única", disse o ex-número 1 do mundo em mensagem publicada no Twitter. "Ainda não estou preparado e, por isso, continuo o meu processo de preparação para o regresso às competições", completou.

De fato, Nadal sente-se muito à vontade jogando em Barcelona, não à toa detém o recorde de títulos do torneio catalão. A última vez que terminou a disputa como campeão foi em 2021, edição na qual bateu o grego Stefanos Tsitsipas na grande decisão para erguer a sua 12ª taça do campeonato.

Desde que se lesionou, o tenista espanhol de 36 anos perdeu torneios importantes como Indian Wells e Miami, além do Masters 1000 de Montecarlo, em curso neste momento. Depois de terminar a temporada 2022 em segundo lugar do ranking da ATP, Nadal sofreu grande queda diante da impossibilidade de competir e agora é o 15º. Ele espera se recuperar a tempo de competir em Roland Garros, entre 28 de maio e 11 de junho.