Cezar Black reage a briga com Bruna Griphao no BBB23: - Pesado

Após ser eliminado do BBB23, Cezar Black participou do FeedBBB para relembrar momentos de sua participação no programa. Ao assistir o vídeo da briga com Bruna Griphao, em que a atriz estava aos gritos, o enfermeiro reagiu:

- Pesado, várias queixas. Esse era um tema que sempre me afetava muito.

Em seguida, o profissional da saúde revelou o que pensa sobre a situação, que começou por conta de um comentário sobre Larissa ter retornado ao jogo com informações e apoio de uma assessoria.

- Eu acho que quando a Larissa volta pro programa, ela teve realmente contato com o mundo externo, ela acaba que tem acesso à algumas informações que a gente não teve e isso ela trouxe pro jogo. Foi o caso da Domitila, que ela veio falar o que eu tinha feito ali na casa que ela se sentiu magoada. A partir nesse momento, eu sempre senti que elas batiam muito nessa pauta, falando que eu era machista me acusando. Isso mexia muito comigo, até numa conversa que eu tive com a Domitila nos últimos dias ela acabou em falando: Black, você entregou seu ponto sensível pro inimigo usar contra você. Então sempre que elas podiam elas vinham e atacavam naquele ponto.

E Cezar continuou:

- Isso me deixava muito mal porque eu tinha muito medo de, por elas falarem tanto, as pessoas acabarem me vendo aqui fora como machista e eu nunca fui, eu sempre tive isso em mim, só que eu me perdi muito no jogo depois de várias acusações, vários apontamentos eu sinto que meu jogo entrou num ponto de retrocesso.

Black revelou que procurou se manter calmo o tempo todo para evitar cometer algum erro ou se prejudicar no jogo.

- Eu acho que esses erros que elas sempre falam em cima de coisas que eu realmente falei e elas sempre tentaram resgatar aqueles temas e macetar em cima, quando ela começou a gritar e me ofender, eu tentei me manter na posição de calma, fica aí e não erra novamente. Eu não aguento ouvir alguém me acusar de algo sem reagir, sem falar: Como assim, mas você também. Eu tentei manter a calma ali, Domitila me acalmou demais, falei até com o próprio Alface, que não jogava comigo, mas ele falou: Black, nessas horas é melhor você manter a calma, sair de perto. E foram eles dois, então Alface quando sai do quarto ele fala: Black, vai para lá. A Domitila disse: Black, senta para você não cometer um erro aí então senta, respira fundo e fica tranquilo.

O enfermeiro disse que as sisters do Quarto Deserto possuem um senso de proteção entre elas, o que o fez temer em falar algo e ter suas palavras usadas contra ele.

- As meninas do Quarto Deserto sempre se protegem, acabam vendo apenas o lado delas e esquecem o lado dos outros. Por mais que eu tentasse justificar, tudo o que eu falasse ali seria invalidado para tentar proteger a pessoa que elas gostam, no caso a Larissa. Em falei sobre o fato de ela ter saído, que realmente leva a ter um acesso a informações. Eu acho que ela usou de forma muito inteligente, que conseguiu resgatar aquele espírito todo dentro do quarto das menins. Eu tentei permanecer tranquilo para acabar não errando e dando mais munições para elas lá dentro.