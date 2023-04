Matthew McConaughey acredita que Woody Harrelson pode ser seu irmão biológico após descobrir que pais se relacionaram no passado

14/04/2023 | 12:10



Sabe quando a gente diz que fulano e beltrano são tão amigos que parecem irmãos? Pois é, Matthew McConaughey e Woody Harrelson levaram o ditado muito a serio. Em entrevista ao podcast Let's Talk off Camera, McConaughey contou que ele e Harrelson, além de serem parceiros de longa data e atuarem em diversas produções juntos, também podem ser irmãos biológicos na vida real.

Isso porque o pai de Harrelson teve um suposto affair com a mãe de McConaughey enquanto ela passava por um período de divórcio.

- Meus filhos o chamam de tio Woody. Seus filhos me chamam de tio Matthew. E você vê fotos nossas e minha família pensa que muitas fotos dele são minhas. A família dele acha que muitas fotos minhas são dele. [...] Na Grécia, há alguns anos, estávamos sentados e conversando sobre como somos próximos e nossas famílias também. E minha mãe estava lá e disse: Woody, eu conhecia seu pai. Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou após dizer conhecia. Era um conhecia pesado.

Os atores até pesquisaram mais sobre a história da família e acharam recebidos de restaurantes que comprovam o encontro que seus pais tiveram. Contudo, McConaughey afirmou que tem medo de fazer um teste de DNA:

- É um pouco mais fácil para Woody dizer: Vamos, vamos fazer, porque o que ele tem a ver com isso? É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para arriscar e dizer: Espera aí, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso? Eu tenho um pouco mais em risco.