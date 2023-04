Hotéis no Rio de Janeiro – 10 boas opções na Cidade Maravilhosa

Maria Beatriz Vaccari

A capital fluminense conquista viajantes do mundo inteiro com seus cenários naturais, praias, restaurantes e, é claro, com a simpatia dos cariocas. O Rota de Férias preparou uma lista com 10 sugestões de hotéis no Rio de Janeiro. Confira!

Dicas de hotéis no Rio de Janeiro

Abaixo, confira algumas indicações de onde ficar no Rio de Janeiro:

Ipanema Inn Hotel

A apenas 130 metros da famosa praia de Ipanema, o Ipanema Inn Hotel tem quartos confortáveis e um ótimo café da manhã. Há também um restaurante e um bar, que serve deliciosas caipirinhas.

Belmond Copacabana Palace

Sinônimo de luxo e sofisticação, o Belmond Copacabana Palace é um dos hotéis mais icônicos do Brasil. A incrível piscina é ponto de encontro de famosos e o restaurante pan-asiático Mee atrai fãs de experiências gastronômicas.

Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity

Quem procura um hotel confortável e moderno pode se hospedar no Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity. O empreendimento fica em frente à praia de Botafogo e tem vista para o Pão de Açúcar e as montanhas do Corcovado.

Windsor Copa Hotel

Localizado no coração de Copacabana, o Windsor Copa Hotel oferece fácil acesso à praia, ao metrô e a vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. As acomodações são confortáveis e há um bom restaurante.

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

A piscina panorâmica com vista para o Pão de Açúcar é um dos principais atrativos do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. O complexo também tem spa, academia, restaurante e um andar executivo vip.

Emiliano Rio

Baseado na Avenida Atlântica, em Copacabana, o Emiliano Rio conquista os visitantes com sua arquitetura contemporânea. O Restaurante Emiliano é um dos grandes destaques do complexo, que também tem spa e piscina de borda infinita.

Hotel Fasano Rio de Janeiro

As acomodações à beira-mar do Hotel Fasano Rio de Janeiro são indicadas para viajantes exigentes. Sofisticado, o empreendimento é lar do conceituado restaurante Gero Rio, especializado em gastronomia italiana.

Santa Teresa Hotel RJ

Com um visual tropical e descolado, o Santa Teresa Hotel RJ tem vista panorâmica da baía do Rio de Janeiro e um restaurante com estrela Michelin. O local é frequentado por famosos brasileiros e internacionais.

Rio Othon Palace

A cobertura do Rio Othon Palace tem um piscina que permite se refrescar com vista para o Pão de Açúcar. Outro destaque do hotel é o restaurante e bar Skylab, que prepara uma deliciosa feijoada aos sábados.

Hilton Barra Rio de Janeiro

A 11 quilômetros do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, o Hilton Barra Rio de Janeiro é um bom lugar para relaxar na Cidade Maravilhosa. Além de contar com quartos completos, academia e piscina na cobertura, o complex11o tem um excelente restaurante.

