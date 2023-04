Segurança escolar em pauta

Da Redação



14/04/2023 | 11:00



Os recentes episódios de violência em unidades de ensino de São Paulo e outras regiões do País trouxeram de volta à arena de debates entre gestores públicos e sociedade a necessidade de planejarmos e colocarmos em prática ações conjuntas – e efetivas – pela garantia da integridade física e psicológica de estudantes e profissionais da Educação.

Segurança e bem-estar na escola são assunto prioritário. No nosso bate-papo com as comunidades escolares, ouvindo educadores, pais de alunos das redes pública e particular, uma dúvida é recorrente: o que fazer para garantir a proteção de nossas crianças, de nossas escolas?

Em Ribeirão Pires, as ações preventivas estão sendo promovidas a partir de dois pilares. A resposta imediata contra a violência é dada pelo uso tático das forças policiais. Desde a última semana, polícias civil, Militar e Guarda Municipal estão mobilizadas. O efetivo destacado às rondas escolares foi reforçado e as equipes estão trabalhando de forma estratégica.

Em paralelo, iniciamos pente-fino para avaliar todo o aparato de vigilância disponível nas unidades de ensino. A Prefeitura avançou no processo necessário à implantação de sistema de monitoramento para a rede municipal, que inclui a criação de “botão do pânico” que mobilizará, de imediato, PM e GCM em casos de emergência.

A segunda base de atuação está no cotidiano escolar e nas relações ali contidas. Ribeirão Pires é pioneira na criação, em 2021, de serviço de Apoio Psicossocial Escolar, o APSE. De lá para cá, as unidades municipais contam com equipe exclusiva de psicólogos e assistente social para acolher e acompanhar alunos e profissionais da Educação. As rodas de conversa e ações lúdicas foram intensificadas neste contexto de insegurança de toda a sociedade.

O cuidar da criança e do adolescente precisa acontecer na integralidade. E isso exige a participação de todos, sem exceção. Para criar uma rede de proteção aos meninos e meninas que todos os dias vão às escolas estudar, precisamos estar atentos. Criar dinâmicas mais modernas e efetivas, com linguagens que acessem especialmente os jovens. Quebrar tabus, incentivar a empatia e o respeito às diferenças. Esse é o futuro.

Ter ambientes mais tranquilos, propícios ao aprendizado e ao desenvolvimento dos estudantes, é parte fundamental para a construção de uma sociedade de mais tolerância, dialógica e pacífica, dentro ou fora dos muros da escola. Essa é uma das premissas da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), que destaca, em seu 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Temos pela frente muito trabalho e uma longa caminhada. E aí, vamos juntos?





Guto Volpi é prefeito de Ribeirão Pires.