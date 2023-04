Proteção e Acolhimento

Da Redação



14/04/2023 | 10:52



Os recentes episódios de violência em ambiente escolar obrigaram as autoridades a colocar o assunto entre as demandas prioritárias, de modo a dar tranquilidade à sociedade. Cientes da responsabilidade do cargo que ocupam, alguns prefeitos assumiram às rédeas da situação e anteciparam-se na implantação de medidas destinadas a reforçar a segurança nas unidades de ensino. Destaca-se no Grande ABC, pela qualidade das propostas e pela presteza em sua aplicação, o chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Poucos dias após o Brasil se chocar com fatos estarrecedores, o gestor apresenta à população plano completo de proteção à integridade de professores, alunos e funcionários.

Para assegurar a tranquilidade dos frequentadores das escolas andreenses – e também a dos pais e responsáveis, que todo dia confiam seu bem mais precioso ao município – a Prefeitura planeja instalar 1.500 câmeras de segurança em todas as 132 escolas municipais até o fim deste mês. Já são 1.300 equipamentos funcionando em 95% da rede, faltando apenas 200. Além disso, 100% das unidades vão contar com o chamado ‘botão de pânico’, de modo que as forças policiais possam ser acionadas imediatamente em caso de eventual emergência. Para coroar o programa, Paulo Serra determinou aumento de agentes de segurança nas rondas escolares e fortificação de programas de atendimento.

A busca incessante por mecanismos eficientes que permitam aos pais enviarem seus filhos para as escolas com total despreocupação tende a se transformar em marca registrada dos bons gestores no momento em que parece haver no Brasil clima propício à disseminação de episódios de ódio – algo que não é natural do País, cujo povo, interna e externamente, é conhecido pela sua cordialidade. Santo André, assim como já fez Ribeirão Pires no começo da semana, avança na proteção de sua gente. Com a efetivação de todas as medidas anunciadas, Paulo Serra devolve às crianças, aos adolescentes e às famílias andreenses o direito de aprender em ambiente repleto de acolhimento, calmaria e tranquilidade.