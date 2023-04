Tempo fecha e dia vira noite em São Paulo; veja a previsão para o fim de semana

14/04/2023 | 10:26



Uma grande área de instabilidade com intensidade de moderada a forte atingiu a capital paulista e região metropolitana de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 14. Além da chuva, em alguns bairros da cidade, repentinamente, o dia se transformou em noite. Nas redes sociais, muitos internautas falaram com surpresa sobre a mudança do dia.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as precipitações vieram acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento, o que pode ocasionar quedas de árvores e formação de alagamentos.

Às 8h12, toda a cidade estava em estado de atenção para alagamentos. Pouco depois das 10 horas, a capital paulista passou para estado de observação.

No período, foram registrados ao menos seis pontos de alagamentos, sendo três intransitáveis.

Previsão para os próximos dias

Ainda segundo o CGE, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista nesta sexta-feira, associada com áreas de instabilidades sobre o continente, vai provocar fortes chuvas e leve declínio das temperaturas no fim de semana.

No sábado, 15, as temperaturas variam entre 18°C na madrugada com máxima prevista de 24°C durante a tarde.

No domingo, 16, a frente fria se afasta do litoral de São Paulo e as condições do tempo voltam a melhorar. A temperatura mínima deve ser de 18°C e a máxima de 24°C no período da tarde.