Demi Lovato e Leon Bridges estarão no festival The Town

14/04/2023 | 10:16



O festival The Town terá a cantora Demi Lovato no dia 2 de setembro, no palco Skyline e, no palco The One, o cantor Leon Bridges, no dia 3.

Seguindo uma estratégia de anunciar sua programação com uma espécie de conta gotas, o evento informa também que vai valorizar o jazz e a música instrumental no palco São Paulo Square.

"São Paulo Square vai mostrar que o jazz e blues não são estilos musicais elitizados e vem para democratizá-los. Desde quando chegaram ao Brasil, os gêneros ganharam características próprias e marcantes, gerando frutos por todos os cantos e guetos, inclusive nas periferias", diz um comunicado enviado pela assessoria de imprensa do festival.

O festival acontece na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.