Com eliminação de Black, Aline analisa estratégia: A gente jogou bem até aqui; veja o que rolou na madrugada do BBB23

14/04/2023 | 10:10



O BBB23 está quase chegando ao fim, e a produção colocou o pé no acelerador. Na noite da última quinta-feira, dia 13, Cezar Black foi eliminado e Domitila conquistou a Prova do Líder pela primeira vez no programa. Com isso, a madrugada acabou sendo agitada na casa.

Para começar, as sisters do quarto deserto, Aline, Amanda, Larissa e Bruna, lamentaram a saída de Black. O fato pode parecer um pouco inusitado, já que na última quarta-feira, dia 13, elas armaram o maior barraco com o brother.

- Ai, gente, me cortou o coração o Black chorando daquele jeito, disse Larissa.

- Black é sensacional, disse Amanda.

- Ele é coração, concorda Aline.

- E espero que ele seja o Black que eu conheci aqui, completa Amanda.

Então Larissa relembrou discurso de Tadeu e disse:

- Viu o Tadeu falando que ele tinha vários amigos? Por isso aqui ele ficou tá perdido, porque não tava acostumado. Tanto que hoje eu vi ele abraçando a Domitila, beijando, porque ele queria ter uma parceria.

- Gente, vocês têm noção que eles estavam em 7?, disse Bruna

- A gente jogou bem até aqui. Agora não tem mais, é final, completa Aline.

Ricardo comenta vitória de Domitila

Ricardo Alface ficou impressionado com o desempenho de Domitila na Prova do Líder. Em conversa com Sarah, ele relembrou uma antiga fala da miss dizendo que no 88º dia de confinamento ela ficaria muito grata de estar no programa.

- Sarah, foi muito estranho! Ela nunca foi tão rápida em prova nenhuma.

- Essa prova era para ela, concorda Sarah.

- Quando eu olhei pro lado, parecia que ela flutuava. Foi um negócio muito bizarro! Sarah, eu olhei umas três vezes porque ela era a única na frente. A Larissa tava cheia de coisa, você também. Ela tava num nível que eu nunca vi, real" Eu vi a Domitila em todas as provas e realmente ela não era ligeira, rápida. Ela não era habilidosa.

Vale lembrar que a dinâmica aconteceu justamente no 88º dia dos brothers na casa.