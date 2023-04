Roku Express 4K chega ao Brasil por R$ 399

Da Redação

Do 33Giga



14/04/2023 | 09:55



A Roku anunciou a chegada do Roku Express 4K ao Brasil. Como o nome indica, o gadget de streaming oferece qualidade de imagem 4K.

O preço sugerido do Roku Express 4K é R$ 399 e ele começa a ser vendido hoje (14). Há mais informações no site oficial da empresa.

O Roku Express 4K permite experiência de streaming suave que conta com um poderoso processador quad core, wi-fi de banda dupla e espaço de armazenamento suficiente para agilizar o tempo de abertura dos canais. O Roku OS apresenta uma tela inicial personalizável, atualizações gratuitas e regulares com novos recursos e uma grande seleção de canais gratuitos.

Além disso, a empresa oferece suporte local 24 horas por dia, 7 dias por semana em português.

Recursos do Roku Express 4K

Qualidade de imagem brilhante: conteúdo em alta resolução e cores vivas em HD, 4K, HDR, HDR10 e HDR10+.

Configuração simples: tudo já vem na embalagem, incluindo um cabo HDMI premium de alta velocidade.

Compatibilidade com o ecossistema: funciona com os assistentes de voz Alexa, Google e Siri e também é compatível com Airplay2 e HomeKit.

Roku OS: oferece o sistema operacional Roku para consumir todos os programas, filmes, esportes, notícias, música em centenas de opções de canais.

Suporte local: suporte 24/7 em português.

No país, o consumidor encontra variedade de modelos de Roku TVs fabricadas por quatro marcas (AOC, Philco, Semp e TCL), com o Roku OS, além do Roku Express, primeiro aparelho de streaming lançado no Brasil, em 2020.