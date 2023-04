Ribeirão sedia encontro sobre segurança escolar

Da Redação



14/04/2023 | 09:42



Ribeirão Pires sediou nesta quinta-feira (13) reunião sobre segurança escolar promovida pela Diretoria Regional de Ensino do Estado e pela PM (Polícia Militar) com gestores das redes pública e particular da cidade, de Rio Grande da Serra e de Mauá.

A ampliação de rondas no entorno das escolas, mecanismos como os grupos de Vizinhança Solidária e protocolos de proteção foram destacados no encontro. “O objetivo principal foi proporcionar entrosamento maior entre escolas e Polícia Militar e trazer tranquilidade para as unidades. Este é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta. Orientamos os profissionais da educação sobre medidas que podem ser adotadas para a redução de ocorrências trágicas, como as registradas recentemente”, destacou o comandante do 30º Batalhão da PM, Coronel Stalba.

O Programa Vigilância Solidária é uma das ferramentas estratégicas já utilizadas pela Polícia Militar com unidades de ensino estaduais. Este canal foi apresentado durante a reunião aos gestores das escolas municipais e particulares. Orientações sobre vigilância e controle de acesso também foram temas do encontro, bem como as diretrizes contidas no Conviva, programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar do Governo do Estado.

“O encontro foi importante para pensarmos juntos ações de proteção para nossas escolas e para mostrar, com a presença das forças de segurança, que não estamos sozinhos”, avaliou o dirigente regional de ensino de Mauá (que abrange também Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), Edson Donizetti Porto.

Desde o fim da última semana, a Prefeitura de Ribeirão Pires reforçou as rondas escolares pela Guarda Civil Municipal, com a designação de 25 profissionais para o patrulhamento preventivo.

Ações integradas entre as pastas de Educação e Segurança incluem a implantação de sistema de monitoramento nas escolas municipais, inclusive com “botão do pânico” para agilizar o acionamento de agentes da polícia em caso de emergência.

Internamente, a Prefeitura está fortalecendo o APSE – programa de Apoio Psicossocial Escolar, com escutas ativas e rodas de conversa com profissionais da rede municipal, alunos e familiares.