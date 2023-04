Taxas de juros têm viés de baixa com dólar e após números de serviços fracos

14/04/2023 | 09:32



Os juros futuros mostram viés de baixa e toda curva na manhã desta sexta-feira, 14, em sintonia com o dólar e após o dado de serviços cair mais que o esperado. O volume de serviços prestados caiu 3,1% em janeiro, na comparação com dezembro, bem mais do que o estimado (-1,4%), o que pode reforçar as apostas de corte da Selic nos próximos meses.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 de 13,14%, de 13,15%, o para janeiro de 2025 cedia para 11,74%, de 11,77% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 caía para 11,60%, de 11,64% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 batia máxima de 11,98%, de 12,01%.