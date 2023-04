Basquete de Franca desafia rivais no Pedrocão na etapa final da Champions League das Américas

14/04/2023 | 09:25



A bola vai subir no ginásio Pedrocão. A partir desta sexta-feira, a fase final da Champions League das Américas de basquete acontece em Franca. Minas, Flamengo e Quimsa, da Argentina, buscam acabar com a temporada quase perfeita dos donos da casa para ficar com o título continental e a vaga no Mundial de Clubes de 2024.

Franca é o time com a maior sequência de vitórias seguidas na história do basquete brasileiro, em campanha nesta temporada. A equipe comandada por Helinho chega para a fase final da competição continental em casa como o time a ser batido por todos. Primeira equipe da história do NBB (Novo Basquete Brasil) a terminar a etapa classificatória com 100% de aproveitamento, com 32 vitórias, a equipe do interior paulista chega para a hora da decisão da Champions League das Américas como atual campeã estadual, nacional e da Copa Super 8.

Apesar de ter nomes como Lucas Mariano, Lucas Dias, Georginhom, que estão na seleção brasileira, e David Jackson no elenco, o destaque do Franca está no jogo coletivo. Com média de 95.3 pontos por jogo na competição, o time do interior paulista tem o melhor ataque até agora. Além disso, sofrendo apenas 76.9 pontos a cada partida, o Franca tem a segunda melhor defesa.

"Temos sido consistentes em nosso jogo. Tivemos partidas difíceis nas quais estivemos atrás do placar, mas soubemos fechá-las. Tivemos jogadores inspirados no ataque a cada noite e isso, juntamente ao nosso esforço e consistência na defesa, rendeu bons frutos", analisou o armador Georginho.

Único time estrangeiro entre os quatro semifinalistas da competição, o Quimsa, da Argentina, será o adversário dos donos da casa na busca por um lugar na decisão da Champions League das Américas. Campeão na temporada 2019/2020, os argentinos apostam todas as fichas no americano Brandon Robinson.

Com média de 20.6 pontos por jogo, o jogador, que esteve no Flamengo na última temporada, é o segundo melhor cestinha de toda a competição e tentará vencer o Franca para chegar à decisão, o que nenhuma equipe conseguiu desde outubro de 2022.

SEMIFINAL BRASILEIRA

Do outro lado da chave, Minas e Flamengo se enfrentam por um lugar na decisão da Champions. Terceiro lugar na competição na última temporada, a equipe mineira chega para o duelo desta sexta-feira querendo mais. Mesmo tendo perdido Gui Deodato, um dos melhores da equipe no último ano, para o Flamengo, os representantes de Belo Horizonte conseguiram se reequilibrar e estão em busca da primeira final na história do time na competição.

"Nosso principal ponto tem sido a consistência defensiva. Seguramos o Libertadores e fomos eficientes no aspecto ofensivo," disse o ala-pivô e capitão do time Renan Lenz, que acha ainda que o time pode ir muito melhor. "Precisamos melhorar nossa regularidade na defesa, pois ainda há momentos em que perdemos o foco. Porém, no geral, estamos mostrando nosso melhor basquetebol na hora certa. Estou muito confiante para a disputa deste Final 4."

Campeão da Champions League das Américas em 2020/2021, o Flamengo volta a estar em uma semifinal da competição após uma temporada ausente. Mesmo com a reformulação da equipe para as competições deste ano, o técnico Gustavo de Conti fez com que o time carioca voltasse a figurar entre os melhores.

"Mostramos que somos um grande time no decorrer do torneio, apesar de passarmos por alguns altos e baixos. Entendemos o potencial deste elenco. Alcançamos parte do objetivo e agora estamos nos preparando para o Final 4 em nossa melhor forma" disse o ala argentino Martín Cuello, que lidera a equipe em pontos e assistências por jogo na competição.

Ao analisar o duelo pela semifinal, Gustavinho de Conti é direto e não esconde o que pensa do Minas. "Minas tem um ótimo time. É um adversário que obviamente conhecemos muito bem em nossa liga no Brasil. São sempre ótimos jogos contra eles, geralmente decididos no finalzinho. Acho que eles possuem jogadores muito versáteis, que podem marcar qualquer um, sejam seus armadores ou pivôs. Eles conseguem puxar contra-ataques, arremessar muitas bolas de três pontos e serem agressivos. Seus jogadores estrangeiros são chave. Será uma semifinal de BCLA muito interessante," disse Conti.

Onde assistir a fase final da Champions League das Américas de basquete

Data: As semifinais acontecem nesta sexta-feira (14) e a disputa de terceiro lugar e a final serão no sábado (15).

Horário: As partidas acontecem em formato de rodada dupla a partir das 17h30

Local: Ginásio Pedrocão, em Franca.

Transmissão: Todos os jogos da fase final terão transmissão da ESPN.