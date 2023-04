Klopp confirma que Liverpool desistiu de Bellingham: 'É como uma criança pedindo uma Ferrari'

14/04/2023 | 08:58



Após a imprensa britânica noticiar que o Liverpool desistiu da disputa para contratar o meio-campista Jude Bellingham, jovem destaque do Borussia Dortmund e da seleção inglesa, Jürgen Klopp comentou sobre o assunto nesta sexta-feira. De acordo com o treinador, o valor pedido pelo time alemão, cerca de 115 milhões de euros (R$ 626 milhões), está fora da realidade do clube de Anfield. Para ele, o Liverpool querer contratar Bellingham é como uma "criança pedindo uma Ferrari de presente".

"Não é sobre Jude Bellingham. Nunca entendi porque falamos constantemente sobre coisas que teoricamente não podemos ter. Não podemos ter seis jogadores na próxima janela, cada umr custando 100 milhões de libras. Você tem que perceber o que pode fazer e então trabalhar com isso. É sobre quanto dinheiro você tem, e você trabalha com isso", disse.

"Não somos crianças. Você não perguntaria a uma criança de cinco anos o que ela quer no Natal e se ela disser 'uma Ferrari', você não diria: 'Ah, que boa ideia'. Não, você diria que é muito caro e você não pode dirigi-lo. Se esse garoto passar o resto da vida chateado por não ter uma Ferrari, isso seria uma vida triste", completou.

Jude Bellingham tem apenas 19 anos e foi um dos principais destaques da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar. Revelado pelo Birmingham City, começou a jogar entre os profissionais ainda aos 16 anos. Após a primeira temporada pelo time principal do clube inglês, foi contratado pelo Borussia Dortmund.

Além do Liverpool, outros times demonstraram interesse no jovem talento britânico. O favorito para contratá-lo seria o Real Madrid, mas o Manchester City também está na briga. Diante da forte concorrência, o clube de Anfield busca outras alternativas. O jornal inglês The Times publicou uma lista de possíveis alvos que jogam na mesma posição que Bellingham, como Mason Mount, do Chelsea, Ryan Gravenberch, do Bayern de Munique, e o luso-brasileiro Matheus Nunes, do Wolverhampton.