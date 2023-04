Palácio dos Correios: plano de concessão avança, diz Prefeitura de SP

14/04/2023 | 08:56



A expectativa da Prefeitura de São Paulo é de assinar nos "próximos dias" o acordo pela concessão da maior parte do Palácio dos Correios por 100 anos. A gestão Ricardo Nunes (MDB) planeja instalar um espaço de atendimento 24 horas à população, o SP24, e uma central de monitoramento no edifício centenário, localizado ao lado do Vale do Anhangabaú, no centro paulistano.

Segundo o secretário municipal de Governo, Edson Aparecido, as negociações avançam e estão encaminhadas. "Estamos evoluindo para a documentação", disse ao Estadão. O tema foi discutido por Nunes com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em março, e também em encontro com a presidência dos Correios, de acordo com o secretário. Em nota, a Prefeitura apontou que o modelo da concessão foi "acertado para uso do prédio histórico entre a gestão municipal e os Correios, após tentativas da administração municipal pela compra do imóvel" e que "com as negociações avançadas, o acordo deve ser assinado nos próximos dias".

Autorização federal

Há a expectativa de que um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorize a concessão pública. No ano passado, a Prefeitura chegou a fazer a oferta de compra do imóvel, por cerca de R$ 77,6 milhões.

Em nota, os Correios afirmaram que o modelo para a "recuperação" do prédio está "em estudos". "Uma das possibilidades avaliadas é a concessão do imóvel para a Prefeitura de São Paulo. Nesse modelo, os Correios deixariam de ter custos com a manutenção do prédio, que seria reformado pela Prefeitura e passaria a beneficiar a população por meio da oferta de serviços. O prazo está em estudos", diz o comunicado.

O prefeito paulistano tem argumentado que o edifício está subutilizado, com exceção da agência central dos Correios, que possivelmente seguirá em operação durante a concessão. Além disso, parte do térreo também é sede do Centro Cultural dos Correios, que atualmente está com três exposições em cartaz.

A proposta da Prefeitura é ocupar os dois pavimentos superiores, com a SP24 e a central de monitoramento Smart Sampa, com acesso a 20 mil câmeras. A implementação do programa está temporariamente suspensa.

Ícone

O palácio é um dos principais ícones da história dos Correios no Brasil. O imóvel foi inaugurado em 20 de outubro de 1922, pelo então presidente Epitácio Pessoa, como parte das comemorações do centenário da Independência, após cerca de dois anos de obras. O edifício, que é tombado, foi projetado pelo escritório Ramos de Azevedo, com assinatura dos arquitetos italianos Domiziano Rossi e Felisberto Ranzini, os mesmos do Theatro Municipal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.