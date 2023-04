ChatGPT com WhatsApp: curso online e gratuito ensina integração

Da Redação

A Full Cycle irá promover nova edição do Full Cycle Learning Experience, evento online 100% gratuito que visa trazer experiências reais de desafios encontrados em grandes organizações. Nesta edição, o curso ocorre entre os dias 17 e 24 de abril e irá abordar a integração do ChatGPT com o WhatsApp.

De acordo com Wesley Willians, CEO da Full Cycle, a escolha pelo tema desta edição foi feita para contextualizar os participantes com o recém-lançado ChatGPT, que se popularizou fortemente no mundo todo por promover e aprimorar as tecnologias voltadas à IA.

“A intenção da formação é abrir os horizontes e apresentar oportunidades para os desenvolvedores brasileiros em relação a ferramenta. Hoje, as empresas querem mais do que nunca pessoas que já tenham capacidade de trabalhar e dominar o ChatGPT. Por isso, intensificamos nosso conteúdo para que em sete dias os profissionais saiam mais qualificados sobre essa questão”, comenta.

Para isso, o Full Cycle Learning Experience será promovido a partir de uma metodologia inédita. Após liberar a aula gravada diariamente pela manhã, o aluno poderá assistir ao conteúdo quando quiser durante o dia. À noite, a edtech fará lives com profissionais de bigtechs como Mercado Livre e Totvs que trarão suas experiências reais de mercado para desenvolver ainda mais o assunto tratado nos estudos.

Além do modelo de ensino, a edtech irá oferecer um server de Discord destinado para mentoria e suporte. A meta é que o espaço seja designado a ajudar os participantes em tempo real durante toda a duração do curso. Mais do que isso, os professores preparam desafios práticos para que pratiquem os ensinamentos.

Os desenvolvedores interessados em participar do Full Cycle Learning Experience precisam ter pelo menos dois anos de experiência no mercado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas a partir deste link.