Zaz está no País com turnê 'Organique'

14/04/2023 | 08:01



A cantora francesa Zaz volta a se apresentar no Brasil após seis anos. O show faz parte da turnê internacional Organique, com a qual tem viajado o mundo para divulgar seu mais recente álbum, Isa, de 2021.

Para Zaz, que gravou esse álbum durante a pandemia e, por isso, ele assumiu um caráter mais intimista, reencontrar o público mundo afora tem sido uma experiência interessante. "O público está ficando cada vez mais louco. É bom encontrar o palco e a atmosfera da turnê. É um momento cheio de amor e alegria. Isso me faz feliz", afirma Zaz ao Estadão.

A cantora, que faz um som pop, com raízes no jazz, também abre espaço para a reflexão. No disco Isa, a canção De Couleurs Vives aborda temas como a diversidade e preconceito.

"Cantar essa música me permite enviar uma energia de liberdade, e, quando a canto, digo a todas as pessoas oprimidas no mundo para que encontrem forças para se posicionar", comenta Zaz. Para ela, atualmente, as pessoas estão mais atentas a essas questões - e ajudam umas às outras.

Ela quer que esse sentimento de colaboração dê o tom em sua apresentação. Voltar ao Brasil, para ela, é motivo de muita felicidade. "Será uma grande festa encontrar o público brasileiro. Vamos cantar, vamos dançar, vamos fazer o que há de mais vivo na vida: compartilhar."

Hoje (14), 22h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 320/R$ 650.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.