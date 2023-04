Santos vive crise fora de campo e sequência de vitórias não tira preocupação com Brasileirão

14/04/2023 | 08:00



Desmoralizado por uma sucessão de vexames dentro e fora de campo que perdura há mais de dois anos, o Santos inicia o Brasileirão mais preocupado com o rebaixamento do que com qualquer outro objetivo. Brigar pelo título é algo que não passa pela cabeça nem do santista mais otimista. A classificação para a Libertadores já seria um luxo, algo que o torcedor alvinegro não desfruta desde a oitava colocação em 2020. No começo desta temporada, o time não conseguiu se classificar entre os melhores do Paulistão.

O pessimismo do santista se justifica não apenas pelas campanhas decepcionantes nas últimas duas edições do campeonato mais importante do País. O novo elenco, mais uma vez remodelado com a chegada de doze jogadores contratados só para este ano, já deu sinais claros da sua fragilidade no Estadual. Pela terceira temporada seguida, o time caiu na primeira fase do torneio, cujo destaque foi o Água Santa e o campeão Palmeiras. O Santos fez péssimas partidas e nem seus melhores jogadores, como Marcos Leonardo e Ângelo, conseguiram se impor.

Nas duas edições anteriores do Brasileirão, o Santos não passou do 10º lugar, em 2021, e do 12º, em 2022. E o fantasma do descenso rondou a Vila Belmiro durante boa parte das duas competições. Desta vez, com o retorno à elite de outros grandes clubes, como Cruzeiro, Grêmio e Vasco, sem contar o Bahia, fortalecido por sua transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o temor dos santistas por uma queda inédita para a Série B é ainda maior. O assunto é discutido e comentado no clube.

Dos doze novos "reforços", nove já estrearam e nenhum deles fez a torcida suspirar de alegria. Desses, menos da metade pode se considerar titular. São eles o lateral João Lucas, o zagueiro Joaquim, o volante Dodi, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza. O goleiro Vladimir, o zagueiro Messias, o volante Alison e o meia Daniel Ruiz são reservas, enquanto o lateral Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mezenga ainda serão testados.

Até Odair Hellmann já é alvo da desconfiança do torcedor. Sexto treinador contratado pela atual gestão encabeçada pelo presidente Andres Rueda, no poder desde janeiro de 2021, Hellmann é criticado por indicar jogadores de baixa qualidade e por não ter sido capaz de fazer a equipe evoluir coletivamente até aqui. Ele foi contratado no fim do ano passado e participou de todo planejamento para a formação do elenco atual. Ao seu lado, o técnico tem Paulo Roberto Falcão como gerente de futebol.