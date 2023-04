Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY com sinais de inflação mais fraca nos EUA

14/04/2023 | 07:31



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 14, acompanhando o desempenho positivo de Wall Street após novos sinais de desaceleração da inflação nos Estados Unidos.

Liderando o movimento na Ásia, o índice acionário japonês Nikkei subiu 1,20% em Tóquio, a 28.493,47 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,46% em Hong Kong, a 20.438,81 pontos, o sul-coreano Kospi registrou ganho de 0,38% em Seul, a 2.571,49 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,79% em Taiwan, a 15.929,43 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve avanço de 0,60%, a 3.338,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,44%, a 2.137,06 pontos.

Na quinta, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com sólidos ganhos de mais de 1% a quase 2%, após números da inflação ao produtor (PPI) dos EUA virem abaixo do esperado, reforçando a tendência de desaceleração dos preços já evidenciada na véspera pelo CPI americano.

Os dados melhoram a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seja mais contido no aperto de sua política monetária mais adiante.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul: o S&P/ASX 200 avançou 0,51% em Sydney, a 7.361,60 pontos, atingindo o maior patamar em mais de um mês.

*Com informações da Dow Jones Newswires