Grêmio quebra invencibilidade do ABC em casa e fica perto das oitavas da Copa do Brasil

13/04/2023 | 23:40



O Grêmio quebrou a invencibilidade de 32 jogos do ABC como mandante, nesta quinta-feira, ao vencer, por 2 a 0, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Frasqueirão, em Natal. As equipes voltam a se enfrentar dia 27, em Porto Alegre, e o time do técnico Renato Gaúcho poderá perder até por um gol de diferença para ficar com a vaga nas oitavas de final.

O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente, com três zagueiros e sem Suárez, o Grêmio teve dificuldade para sair de sua defesa, enquanto o ABC, bem organizado, tinha boa postura de ataque, mas sua carência técnica impedia que as jogadas prosseguissem até a área gaúcha.

O Grêmio só foi finalizar a gol aos 22 minutos, com Bitello, que mandou a bola por cima, após arremate de fora da área. A jogada fez o time da casa reagir e, aos 30 minutos Felipe Garcia obrigou Adriel a fazer boa defesa.

Mas a melhor chance da primeira etapa aconteceu aos 39 minutos, depois que Márcio Azevedo cruzou da esquerda e Felipe Garcia cabeceou e acertou o travessão gremista.

No minuto seguinte, o time da casa repetiu a jogada, mas a finalização de Felipe Garcia bateu no zagueiro Kannemann. O árbitro Raphael Claus não deu pênalti e o VAR concordou com a análise de campo.

Os times voltaram para a etapa final e não repetiram o mau futebol dos primeiros 45 minutos. Em dez minutos, os dois goleiros já haviam trabalhado para evitar o gol adversário.

Mas aos poucos o ritmo voltou a cair, com os times exagerando na troca de passes e na falta de objetividade nas jogadas. A bola praticamente não saia do espaço entre as duas intermediárias.

A correria desenfreada das equipes custou na parte final. Os jogadores sentiram e a marcação ficou mais frouxa e com isso os espaços surgiram. Aos 25 minutos, Zinho surgiu livre na entrada da área do ABC, mas bateu fraco na bola e facilitou a defesa de Simão.

O cansaço do ABC ficou evidente e o Grêmio aproveitou para organizar a primeira jogada da partida, aos 30 minutos. Viña escapou pela direita e cruzou na cabeça de Villasanti: 1 a 0.

O ABC sentiu o gol e o Grêmio não deixou o adversário se recuperar. Aos 35, Bitello recebeu na ponta da área e bateu colocado, sem defesa para Simão: 2 a 0, Grêmio.

Daí até o final, o Grêmio tocou a bola e esperou o tempo passar para garantir o belo resultado, que deixa o time muito perto da classificação às oitavas de final.