O eterno sucesso da roleta

Da Redação

Do 33Giga



13/04/2023 | 19:55



Quando se fala de jogos de azar online os números que aparecem refletidos na última década só ressaltam o deslumbrante e incrível momento que a indústria do lazer está atravessando. Para se ter uma ideia, mais de 2.000 milhões de pessoas entram para interagir nas plataformas de jogos em todo o planeta, o que traduzido diz que nada mais nem nada menos do que uma em cada quatro pessoas no mundo joga.

A pandemia do Covid-19 e o confinamento forçado que veio com ela foi também um fator de alto impacto na popularidade do entretenimento online, somando ainda mais pessoas de gerações diferentes. Nos começos da internet a web oferecia poucos jogos e opções para os jogadores, e haveria que esperar até a chegada do novo milênio para poder ver as grandes inovações e as múltiplas ofertas dos casinos que vieram a fascinar os clientes.

Hoje em qualquer dispositivo móvel, de qualquer canto do mundo e sem sair do conforto de casa se pode jogar poker, caça-níqueis, blackjack, dados, roleta e bacará. Claro que entre os usuários alguns jogos são mais populares, como acontece com a roleta, considerado o rei do jogo. Ela é fácil de jogar e entender, com sua bola e a roda giratória fica sendo uma opção ideal tanto para os experientes quanto para os novatos.

O objetivo consiste em apostar num número e esperar para ver onde a bola irá parar após ser lançada. Duas das suas três versões -a europeia e a americana- são as mais populares entre os jogadores de todo mundo, que também inclui aqueles usuários que experimentam a roleta online grátis, uma das tantas oportunidades que os sites oferecem.

Alguns prêmios arrepiantes

Não por acaso a roleta é um dos jogos que mais compensa nos casinos, pois ela no máximo paga 38:1, um dos maiores retornos ao jogador. Muitos deles costumam utilizar uma gama ampla de estratégias, habilidades e truques para assim maximizar os ganhos graças a uma profunda compreensão do jogo, analisando as probabilidades de resultados diferentes e como fazer apostas do jeito de aumentar os lucros e diminuir os riscos.

Alguns se deram muito bem, como foi o caso de Ashley Revell. Em 2004 ele foi para Las Vegas com a intenção de apostar na roleta US $135.000, tudo o que tinha. Escolheu o vermelho e quando a bola caiu no número 7 vermelho em um movimento único dobrou seu patrimônio líquido.

Investiu seus ganhos na criação de um negócio de poker online e criou outro chamado ‘I Gaming Recruitment’ para ajudar a encontrar emprego as pessoas em casinos online. Não precisa apresentação Sean Connery, um apaixonado pelo jogo antes mesmo de se tornar o renomado ator.

O ganhador do Oscar pelo filme ‘Os Intocáveis’ apostou várias vezes no número 17 num casino em Saint-Vincent, na Itália. A primeira aposta não teve sucesso, fazendo então que ele repetisse no mesmo número com o mesmo resultado.

Mas firme no seu palpite Connery apostou novamente no 17, e nessa terceira vez acertou deixando a mesa com um ganho de US $270.000. A façanha parece incrível, porque a probabilidade de rolar o número 17 três vezes seguidas é de apenas 1 em 50653 possibilidades. Coisas da roleta, onde o acaso manda mais sendo capaz de unir diversão e sorte.