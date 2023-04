Obituário - 14 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Elvira Garcia de Freitas, 94. Natural de Guaíra (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Plínio Frangetta, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aurelina Rosa, 90. Natural de Alagoinha (BA). Residia no Jardim das Nações, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Balbina de Souza, 90. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Lourenço Francisco, 89. Natural de Torre do Vale de Todos, Portugal. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Paulo, 84. Natural de Nepomuceno (MG). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Linda Louzano Martins, 72. Natural de Salto Grande (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo de Barros, 64. Naturaç de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Santos da Silva, 63. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Melanas, 50. Natural de Praia Grande (SP). Residia na Vila monumento, em São Paulo, Capital. Montador. Dia 8, em Santo André. Crematório Vila Alpina,

Cremilda Gomes de Souza Araújo, 30. Natural de Mauá. Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Livalda Azevedo de Oliveira, 92. Natural de Alegre (ES). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Juventina Rosa da Silva, 90. Natural de Caratinga (MG). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Walter Victor de Souza, 88. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Leonardo de Assis, 82. Natural de Puxinanã (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Eva Roberta da Cruz, 82. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Jardim do Lago. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

José Bento de Araújo Filho, 78. Natural de Pocinho (PB). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Márcia Luiza Zanni, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Naumitsu Takano, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Madalena, em São Paulo. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Gildete Pereira da Silva, 71. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Francisco Alves de Melo Araújo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

João Batista de Souza Cruz, 50. Natural de Estreito (MA). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Parque dos Ipês.

DIADEMA

Maria do Carmo de Oliveira Chagas, 79. Natural de Itaúna (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Ferreira dos Santos, 63. Natural de Cândido Sales (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria da Silva Chagas, 92. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Dois Melros, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Lucas Batista dos Reis, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.