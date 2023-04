Em São Bernardo, Biblioteca Monteiro Lobato comemora 65 anos com atividades especiais

Da Redação



Primeira biblioteca pública de São Bernardo e uma das mais antigas do Grande ABC, a Monteiro Lobato comemora, nesta quinta-feira (13), 65 anos de existência e oferece programação especial, que reflete a vocação deste importante equipamento cultural. Entre as atrações, destaque para bate-papo com os escritores Manuel Filho e Xico Sá e apresentação da Banda Cmanau.

“A biblioteca é parte importante na vida dos moradores aqui da nossa cidade, sendo um espaço de produção cultural diversificada. É também um ponto de encontro entre as gerações que abrigam a memória de São Bernardo”, ressalta Ligia Ramos, secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo.

Além de acervo para pesquisa, a Monteiro, como é carinhosamente conhecida, oferece atividades nas mais diversas linguagens artísticas, como contação de histórias, palestras, oficinas, apresentações teatrais, shows musicais, entre outras, e abriga a Gibiteca Municipal Eugenio Collognese e o Espaço Braille.

HISTÓRIA – A Biblioteca Monteiro Lobato nasceu da movimentação dos moradores de São Bernardo, em especial da professora, artista e escritora Odette Tavares Bellinghausen, que passou a promover campanhas para a arrecadação de livros para a formação de uma biblioteca, em 1946. Doze anos mais tarde, foi sancionada pelo então prefeito Lauro Gomes de Almeida (1952-1955) a lei que criava a biblioteca pública em São Bernardo.

Lauro Gomes (morto em 1964), tentou inicialmente ceder o terreno da biblioteca para o governo federal com objetivo de construir uma unidade do correio. Sem obter êxito, projetou o espaço para ser seu gabinete. Realizou despachos até o fim de mandato, em janeiro de 1964. Seu sucessor, Hygino Batista de Lima, também usufruiu da estrutura no início de sua gestão por alguns meses. No fim daquele ano, Hygino decidiu que o local seria uma biblioteca.

Nos últimos anos o local passou por obras de ampliação. O espaço ganhou um auditório para apresentações de música, teatro, cinema, saraus, além de exposições. Também foi implantado Wi-Fi gratuito e horário diferenciado, de forma a garantir o acesso da população.

QUEM FOI O PATRONO DA BIBLIOTECA – Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor, jornalista, tradutor e empresário brasileiro que ficou conhecido por sua maior obra na literatura infantil, o Sítio do Pica-pau Amarelo. Paralelamente, ele também deixou extensa obra para a literatura geral. Nascido em Taubaté, sua obra de ficção é classificada como pré-modernista por colocar no centro das discussões o ‘regionalismo’, em especial o período de decadência pós abolição da escravatura e declínio da agricultura cafeeira no Vale do Paraíba.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO:

Sexta-Feira, 14 de abril, 14h - Bate-Papo com o Escritor Manuel Filho

Premiado escritor são-bernardense vai compartilhar com o público suas experiências de leitura, produção literária e a relação desde a infância com a Biblioteca Monteiro Lobato. O escritor, agraciado com o prêmio Jabuti 2008, possui mais de 60 livros publicados por editoras como Melhoramentos, Ática, Saraiva, Editora do Brasil, entre outras.

Sábado, 15 de abril, 14h - Apresentação da Banda Cmanau

A banda de jazz traz um repertório diverso para embalar as comemorações do aniversário da biblioteca Monteiro Lobato. O quinteto é formado por Henrique Celso (baterista, compositor e idealizador), Edson Azevedo (guitarrista), Bidiztone Anderson (tecladista), Denílson Takeda (baixista) e Fabrício Pereira (percussionista).

Sábado, 15 de abril, 15h - ‘Mundo Livro’ com o Escritor Xico Sá

Bate-papo sobre seus hábitos de leitura e como eles influenciaram sua produção literária. O escritor, jornalista e roteirista nasceu no Crato, no Cariri cearense, e iniciou sua trajetória profissional no Recife. Conquistou os prêmios Esso, Folha, Abril e Comunique-se. Publicou livros como Big Jato, Os Machões Dançaram e A Falta, entre outros.

SERVIÇO:

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

Rua Dr. Flaquer, 26 - Centro

Fone: (11) 2630-5100

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 10h às 16h.