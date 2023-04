Eliezer exalta força de Viih Tube e posta primeira foto que tirou com a filha: Te amo demais

13/04/2023 | 19:10



Lua finalmente está entre nós! Nesta quinta-feira, dia 13, Eliezer e Viih Tube anunciaram o nascimento da herdeira. Com um lindo clique nas redes sociais, o casal revelou que a bebê veio ao mundo na Páscoa.

Apaixonado e feliz com a nova fase, Eli usou as redes sociais para exaltar a força da esposa durante o parto. Além disso, agradeceu a linda família que está construindo com Viih:

Amor, eu já te disse isso mas eu quero que o mundo saiba a mulher fod*, guerreira, forte, única e linda que você é. Gigante! Agradeço a Deus todos os dias a família linda que você me deu. Esse texto é pra deixar registrado o meu amor por você, pela nossa filha... pela nossa família. Vamos ser muito felizes, eu vou continuar dando o melhor de mim pra vocês. Te amo.

Em seu Twitter, Eli postou a primeira foto que tirou com a herdeira:

Primeira foto com a minha filha no colo. Te amo demais filha.