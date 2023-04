Medvedev ganha batalha de 3 horas contra Zverev e avança às quartas em Montecarlo

13/04/2023 | 19:03



Daniil Medvedev mostrou que a boa fase está longe de terminar. Dono de quatro títulos em cinco finais consecutivas, o russo agora vem se destacando no saibro. Nesta quinta-feira, salvou dois match points diante do alemão Alexander Zverev, para buscar virada e vencer a batalha de 3h08 nas oitavas do Masters 1000 de Montecarlo, com 3/6, 7/5 e 7/6 (9/7).

Ex-número 1 do mundo, o russo começou o jogo com uma quebra e 2 a 1 diante do alemão. Foi seu melhor momento na parcial, pois permitiu a reação imediata e viu Zverev virar para 5 a 2, aproveitando dois breakpoints seguidos. Fechou no primeiro set point, com 6 a 3.

Precisando reagir, o número 5 do mundo foi logo abrindo 2 a 0 no set seguinte, mas foram quatro parciais seguidas sem ninguém conseguir confirmar o serviço e empate por 3 a 3, depois 4 a 4, até o alemão virar em nova quebra. Com 5 a 4, bastava para Zverev confirmar o serviço. Não aproveitou e ainda perdeu a parcial após três games seguidos de Medvedev.

A decisão acabou no terceiro set, equilibrado até 4 a 4 e desta vez com os serviços se confirmando. No novo game, mais uma vez Zverev quebrou e foi para o saque para fechar. E outra vez acabou frustrado ao não conseguir fechar a partida.

No tie-break, teve o match point com 6 a 5 e 7 a 6, este no serviço, e não fechou. Medvedev não desperdiçou a primeira oportunidade e garantiu a virada, com 9 a 7 e vaga nas quartas, diante do dinamarquês Holger Hune, nesta sexta-feira.