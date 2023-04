Maraisa posta vídeo com Gustavo Mioto e brinca com Ana Castela: Só queria dizer que você perdeu

13/04/2023 | 16:11



Maraisa, da dupla com Maiara, movimentou as redes sociais! A cantora estava viajando ao lado de Gustavo Mioto para Londrina, e aproveitou o momento para brincar com Ana Castela, apontada como affair do músico. Vale pontuar que eles vão se apresentar no ExpoLondrina.

Em seus stories, ela postou alguns vídeos pegando na mão do cantor, e falou:

- Oi, Ana Castela, queria te falar que você perdeu. Só queria dizer que você perdeu, viu?, disse, deixando o cantor sem graça.

- Não precisa ficar sem gracinha, não. Agora, a concorrência está acirrada, minha filha. Só queria dizer que você perdeu. O sogro tá vindo até junto. Um beijo, Ana, a gente te ama, continuou ela com a brincadeira.

Em outro momento, Maraisa chegou a perguntar o que eles iam jantar. Mioto entrou na onda e pediu que ela escolhesse:

- Japa, um japa top, disse a cantora.

Assim que chegaram em Londrina, a sertaneja postou outro vídeo, mas dessa vez não marcou Ana Castela:

- Entregue, são e salvo. Aterrissando aqui. Mas é claro, né, amor? Tô cuidado de você o tempo inteiro.