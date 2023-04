Internado, Jamie Foxx sofreu colapso após ser alvo de uma tentativa de golpe, diz site

13/04/2023 | 16:11



Jamie Foxx está internado desde a última terça-feira, dia 11, após sofrer uma emergência médica que ainda não foi detalhada.

Aos 55 anos de idade, o ator estava trabalhando nas gravações do filme inédito Back in action e, de acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, Foxx foi alvo de uma tentativa de golpe realizada por um dos integrantes da equipe, e a situação teria lhe causado um colapso absoluto.

Uma pessoa foi demitida, e as investigações estão em curso após alguém tentar roubar 33 mil libras (algo em torno de R$ 203 mil) de Jamie Foxx. Parece que o negócio envolveu um Rolex, mas ainda estão tentando entender o que aconteceu, afirmou uma fonte ao veículo.

Vale pontuar que assim que deu entrada no hospital, a equipe médica ligou para os familiares do ator, e pediu que todos comparecessem ao local. A filha do ator chegou a se pronunciar sobre o assunto em suas redes sociais:

Da família Fox: Nós queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, passou por uma complicação médica ontem. Felizmente, graças à rápida reação e ótimo cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Nós sabemos o quão amado ele é e agradecemos suas orações. A família pede por privacidade durante esse período.