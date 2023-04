Gerard Piqué teria traído Shakira com ex-Miss Bumbum

13/04/2023 | 16:10



Desde o anúncio da traição de Gerard Piqué enquanto ainda estava com Shakira, os internautas ficaram de olho em qualquer notícia sobre o ex-jogador de futebol e suas possíveis infidelidades. Além de trair a cantora com Clara Chia, sua atual namorada, agora Piqué está sendo acusado de ter sido infiel por outras mulheres. Uma delas é a modelo brasileira Suzy Cortez.

Segundo o jornal Metrópoles, a ex-Miss Bumbum revelou que Gerard enviou uma série de mensagens à ela. Suzy ainda contou que, no começo do papo, achou que o ex-jogador queria apenas conversar. Porém, ao longo do tempo, ela descobriu as verdadeiras intenções de Piqué.

Aí em um dia ele veio com uns papos estranhos. Qual o tamanho do seu Bumbum, muito grande? Um dia eu gostaria de ver. Eu li e pensei: Que m***a esse cara está perguntando. Ele é casado e tem dois filhos! E ele sabe que ele é disso.

Sem papas na língua, a modelo decidiu deixar bem claro que não estava nem um pouco interessada nele. Ela ainda abriu o coração ao jornal e revelou que tinha Piqué como um ídolo.

Você me respeita, respeita sua família e respeita o Barça. Você é louco, pervertido. Nunca dei liberdade pra isso até hoje sempre te respeitei e você me faz essa pergunta. F***-se, não estou postando essa conversa porque sei que vou ser acusado de usá-la para promovê-la. Nunca mais me mande uma mensagem.

Casal de traidores?

Junto com as diversas notícias sobre as supostas traições do ex de Shakira, alguns boatos sobre as infidelidades de Clara Chia começaram a ser assunto na web. Segundo o jornal catalão Sport, a namorada de Piqué o teria traído com o treinador Pep Guardiola.

Mas, ao que parece, a notícia não é verdadeira. Isso porque, além do jornal ter apagado a postagem sobre a possível infidelidade da jovem, o programa de televisão Socialité afirma que ela seria uma pessoa adepta do poliamor.